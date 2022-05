Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist in Gevelsberg tödlich verunglückt, weil ihm offenbar die Vorfahrt genommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 55-jährige Autofahrerin nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden Motorrads, wie die Polizei mitteilte. Es kam am Dienstagabend zum Zusammenstoß. Der 26-Jährige sei noch am Unfallort gestorben.