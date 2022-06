Unbekannte haben in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zum Dienstag gab es zwei Detonationen, bei denen das Foyer des Bankgebäudes stark beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilte. Die drei Täter seien in einem schwarzen Auto geflüchtet. Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief zunächst erfolglos. Details zur Höhe der Beute und zur Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.