89-Jähriger in Düsseldorf unter Mordverdacht

Ermittlungen 89-Jähriger in Düsseldorf unter Mordverdacht

Bei der Bluttat in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus soll es sich um einen Mord gehandelt haben. Unter Verdacht steht ein 89 Jahre alter Mann. Das Opfer ist seine Frau.

Ein 89-jähriger Düsseldorfer steht unter Verdacht, seine Frau ermordet zu haben. Er soll die 82-Jährige mit mehreren Messerstichen umgebracht und dann versucht haben, sich selbst mit einem Messer umzubringen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag.

Er überlebte. Sein Zustand sei stabil, er liege im Krankenhaus, sei aber noch nicht ansprechbar. Zum Tatmotiv lägen noch keine Erkenntnisse vor. Seine Frau war noch am Tatort gestorben. Entdeckt habe das Verbrechen die Tochter, die am Sonntag in der Wohnung ihrer Eltern nach dem Rechten sehen wollte. Sie habe den Notruf gewählt.

Eine Mordkommission bemüht sich seither um die Aufklärung der Bluttat, die sich in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rath abspielte. Die ermittelnde Staatsanwältin beantragte am Montag beim Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Mordes gegen den 89-Jährigen. Hinweise auf sein Motiv erhoffen sich die Ermittler von seiner Vernehmung, sobald diese stattfinden kann.