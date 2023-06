Nach einem Feuer in einer Essener Klinik mit vier Verletzten, darunter zwei schwer verletzte Pflegekräfte, ist die Brandursache noch unklar. "Da stehen wir noch am Anfang", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Ermittlungen zu dem Brand, der am Montagnachmittag im dritten Obergeschoss ausgebrochen war, liefen.