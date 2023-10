Die Polizei hat eine Drogenplantage in Euskirchen mit mehreren Hundert Pflanzen ausgehoben. In der Halle wurde am Dienstag zudem umfangreiches Equipment sichergestellt, wie die Polizei berichtete. Auch Drogenspürhunde seien eingesetzt worden. Nach umfangreichen Ermittlungen habe man einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Bonn vollstreckt. Zwei tatverdächtige Männer wurden den Angaben zufolge vorübergehend festgenommen.