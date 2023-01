Mehrere Täter haben in Hückelhoven im Kreis Heinsberg einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hätten in der Nacht zum Donnerstag einen lauten Knall gehört und anschließend mehrere Personen mit Kopflampen in der Bank gesehen, teilte die Polizei mit. Die Bande sei mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort geflüchtet. Ob die Täter Geld erbeuteten, müsse noch ermittelt werden. Welchen Sachschaden die Explosion an dem Bankgebäude anrichtete, war zunächst unklar.