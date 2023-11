Ein Mensch ist in Oberhausen nach ersten Ermittlungen in Folge mehrerer Messerstiche gestorben. "Im Moment läuft die Obduktion", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Duisburg am Mittwoch. Nähere Angaben zur Identität des oder der Toten machte der Staatsanwalt zunächst nicht. Er kündigte eine Pressemitteilung nach Abschluss der Ermittlungen an.