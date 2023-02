Die Bundespolizei hat einen Mann gestellt, der während einer Zugfahrt auf der Kuppelstelle zwischen Lok und Waggon mitgefahren sein soll. Bahnmitarbeiter hätten den 37-Jährigen in der Nacht auf Montag auf der Fahrt von Gelsenkirchen nach Wanne-Eickel draußen stehen sehen, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach der Einfahrt in den Hauptbahnhof Wanne-Eickel sei der Mann abgestiegen und habe sich in den Regionalexpress gesetzt.