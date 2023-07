Ein Mann ist in Lengerich im Münsterland am frühen Montagmorgen getötet worden, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Bei dem Opfer handele es sich um einen vermutlich 56 Jahre alten Mann, bei dem am Tatort Festgenommenen nach ersten Erkenntnissen um einen 49-Jährigen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, Martin Botzenhardt, auf Anfrage. Zuvor hatten die "Westfälischen Nachrichten" (WN) von einem Tötungsdelikt auf offener Straße in einem Gewerbegebiet berichtet.