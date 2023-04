Eine Einsatzhundertschaft der Polizei hat am Montag nach dem Fund eines menschlichen Knochens ein Waldgebiet in Paderborn abgesucht. Die Aktion rund um den Habichtsee startete am Morgen, wie die Staatsanwaltschaft in Paderborn und die Polizei Bielefeld mitteilten. Bis zum Mittag wurden keine weiteren Funde gemeldet, die Maßnahme laufe weiter, berichtete ein Polizeisprecher. Die Beamten hoffen, auf dem Gelände mehr sterbliche Überreste eines bereits seit 2002 vermissten Mannes zu finden.