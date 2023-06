Nach Messerangriff in Emsdetten: Verdächtiger festgenommen

Ermittlungen Nach Messerangriff in Emsdetten: Verdächtiger festgenommen

Nach einem Messerangriff auf zwei junge Männer in Emsdetten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Richter ordnete am Samstag für den 46 Jahre alten Mann Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an.

Nach einem Messerangriff auf zwei junge Männer in Emsdetten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Richter ordnete am Samstag für den 46 Jahre alten Mann Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung an.

Der Mann wurde am Freitag festgenommen, er gilt als dringend verdächtig, in der Nacht zu vergangenem Montag zwei Männer niedergestochen zu haben. Zunächst habe er einen 22-Jährigen mit einem Stich in den Rücken schwer verletzt. Danach habe er einem 28-Jährigen mit dem Messer in die Herzgegend gestochen und ihm lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Das Opfer konnte mit Hilfe einer Notoperation gerettet werden, hieß es.

Die Tat geschah auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Emsdetten. Über die Hintergründe machten die Behörden am Samstag zunächst keine weiteren Angaben. Der Tatverdächtige ist Brite und hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Er habe sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.