Nach einer Straßenblockade in Bottrop, bei der eine Klimaaktivistin von einer Frau an den Haaren gezogen und leicht verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach der mutmaßlichen Täterin. Bisher laufe die Anzeige wegen Körperverletzung noch gegen unbekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Am Freitag hätten die Beamten die Personalien der Frau vor Ort nicht feststellen können, da der Vorfall erst im Nachhinein bekannt geworden sei. Auf einem bei Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie die Aktivistin von einer Frau an den Haaren von der Straße gezerrt wird. Die 18-Jährige hatte dort laut Polizeiangaben gemeinsam mit zwei weiteren Aktivisten versucht, sich festzukleben.