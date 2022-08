Der Großbrand in einem Blumengroßhandel in Goch (Kreis Kleve) mit zwei schwer verletzten Feuerwehrleuten ist laut Polizei von einem Feuer am nahe gelegenen Bahndamm ausgegangen. Zuerst sei die Böschung des Bahndamms in Brand geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Dann habe das Feuer Holzpaletten auf dem Firmengelände erfasst, sei auf die Lagerhalle übergesprungen und habe sich dort schnell ausgebreitet.