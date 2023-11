Zollfahnder sind mit einer Razzia dem Verdacht der Schwarzarbeit in Mönchengladbach und in mehreren Orten des Rhein-Kreises Neuss nachgegangen. Mindestens 210 Mitarbeiter von Zoll, Steuerfahndung und Landespolizei hätten sich am Dienstag an der Aktion beteiligt, sagte ein Zollsprecher in Mönchengladbach. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei Geschäftsführer eines Unternehmens wegen des Verdachts, Steuern und Sozialabgaben hinterzogen zu haben. Sie sollen mindestens 80 illegal Beschäftigte aus osteuropäischen Nicht-EU-Ländern in Industriedienstleistungen eingesetzt haben.