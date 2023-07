Ein 20-Jähriger soll in Werl im Kreis Soest einen Jugendlichen gewürgt und ausgeraubt haben. Der junge Mann und der 17-Jährige seien am späten Samstagabend vor einem Supermarkt aufeinandergetroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Streit sei in Handgreiflichkeiten übergegangen. Schließlich habe der 20-Jährige den Jüngeren gewürgt, bis dieser zu Boden gegangen sei. Er habe das Handy und Zigaretten des Opfers gestohlen und sei geflüchtet.