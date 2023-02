Mehrere Züge haben in Essen auf den Gleisen abgelegte Schottersteine überfahren. Zu Schaden kam dabei niemand, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Drei Zugführer hatten die Hindernisse am Freitagnachmittag in beiden Fahrtrichtungen bei der Bundespolizei gemeldet. Nach Behördenangaben sind daraufhin Reste der Steine und Abriebspuren auf rund 200 Metern Länge gefunden worden. Die Bahnstrecke wurde sofort gesperrt und eine Stunde später wieder freigegeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Hinweise auf Tatverdächtige gab es zunächst nicht, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich nahe des Haltepunkts Essen Zollverein Nord.