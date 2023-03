Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 3 mit vier Toten ist der konkrete Hergang weiter unklar. "Warum genau die Fahrer an dieser Stelle die Kontrolle verloren, wissen wir noch nicht", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Es werde weiter sorgfältig ermittelt. Am Sonntag waren vor Ort bei Emmerich am Niederrhein Spuren gesichert worden, die laut Polizei nun ausgewertet werden.

Auf regennasser Fahrbahn war es am Sonntag innerhalb kurzer Zeit zu zwei aufeinanderfolgenden Unfällen gekommen. Zunächst kam ein 42 Jahre alter Autofahrer von der Straße ab und landete in einem Graben. Der Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin konnten sich den Angaben zufolge selbst aus dem Unfallwagen befreien. Der 39-jährige Fahrer eines ebenfalls in Richtung Köln fahrenden Autos habe dann angehalten, um den Insassen zu helfen.

Als die Insassen des Unfallwagens und der Ersthelfer auf dem Seitenstreifen standen, seien alle drei von einem herannahenden Auto erfasst worden, dessen 56-jähriger Fahrer an derselben Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Danach schleuderte das Auto noch weiter in eine Leitplanke. Sowohl der Fahrer des dritten Autos als auch die drei anderen Menschen starben. Bei ihnen handelt es sich den Angaben zufolge um Niederländer. Der Beifahrer im dritten Auto erlitt leichte Verletzungen.

Offen ist weiterhin, ob die Unfallbeteiligten als Gruppe unterwegs waren. "Ob sich die Personen kannten und zusammen gefahren sind, ist noch nicht eindeutig geklärt", sagte die Sprecherin weiter. Alle drei Autos hatten laut Polizeiangaben niederländische Zulassungen. Hinweise auf ein illegales Autorennen gibt es nicht, wie die Polizei bereits am Sonntag mitteilte.

Mitteilung der Polizei