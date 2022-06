Spaziergänger haben in einem Mönchengladbacher Park die Leiche einer unbekannten Frau entdeckt. Der Körper habe dort vermutlich bereits einige Zeit gelegen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Ermittlungen hinsichtlich der Identität und der Todesursache dauerten an. Für diesen Mittwoch sei eine Obduktion geplant. Zudem werde abgeglichen, ob die Frau als vermisst gemeldet war.