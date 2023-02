Ein 45-Jähriger soll einen Fahrgast im Zug nach Gelsenkirchen rassistisch beleidigt haben. Gegen den polizeilich bereits bekannten Mann wurde nach seiner Festnahme am Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Dienstagabend ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.