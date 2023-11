Begleitet von zahlreichen Polizisten haben am Freitagabend in Essen laut Polizei rund 3000 Menschen gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen protestiert. Angemeldet worden war die pro-palästinensische Demonstration von einer Privatperson. Die Demonstration sei "sehr laut und sehr emotional, aber friedlich" verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien keine Straftaten festgestellt worden. Die Polizei hatte eine Reihe von Auflagen erlassen und angekündigt, bei einem unfriedlichen Verlauf konsequent einzuschreiten.

Begleitet von zahlreichen Polizisten haben am Freitagabend in Essen laut Polizei rund 3000 Menschen gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen protestiert. Angemeldet worden war die pro-palästinensische Demonstration von einer Privatperson. Die Demonstration sei "sehr laut und sehr emotional, aber friedlich" verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien keine Straftaten festgestellt worden. Die Polizei hatte eine Reihe von Auflagen erlassen und angekündigt, bei einem unfriedlichen Verlauf konsequent einzuschreiten.

Auch an diesem Samstag sind in Nordrhein-Westfalen mehrere Demonstrationen mit Bezug zum Nahost-Konflikt angekündigt. In Düsseldorf bereitet sich die Polizei auf eine von einer Privatperson angemeldete Kundgebung mit 1000 Teilnehmern vor. Sie soll um 14.30 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs beginnen. In den sozialen Netzwerken werben pro-palästinensische Gruppen für die Teilnahme an der Demonstration.

In Münster werden ab 14.00 Uhr mindestens 750 Menschen bei einer pro-palästinensischen Demo erwartet. In anderen Städten sind Kundgebungen mit einigen hundert Teilnehmern angemeldet.

Am 7. Oktober hatten Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seither geht Israels Armee mit Luftschlägen und Bodentruppen gegen Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet vor.