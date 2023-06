Spucken, beißen, treten: Die Auseinandersetzung mit einem Dieb wurde für einen Ladendetektiv und Einsatzkräfte der Polizei in Essen zu einer schmerzhaften Erfahrung. Der 21-Jährige und sein unbekannter Begleiter wurden am Freitagnachmittag laut einer Polizeimeldung in einem Einzelhandelsgeschäft in der Essener Innenstadt beim Stehlen ertappt. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung bissen die beiden Diebe dem 43 Jahre alten Ladendetektiv in die Hände. Dem Unbekannten gelang dadurch die Flucht vom Tatort.