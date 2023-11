Der erste Weihnachtsmarkt dieser Saison in Nordrhein-Westfalen hat in Essen im Stadtteil Steele eröffnet. Mehr als 60 Marktstände und eine Bühne locken dort seit diesem Donnerstag zum vorweihnachtlichen Bummel und Glühweinschlürfen so früh wie sonst nirgendwo im Bundesland. Für die ersten Weihnachtsmarktbesucher am Abend gab es dann gleich Musik aus prominenter Kehle: Der Schlagersänger und Trompeter Stefan Mross trat auf der Bühne des Weihnachtsmarktes auf. Für den weiteren Abend steht noch ein Auftritt von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschak auf dem Programm.

Der erste Weihnachtsmarkt dieser Saison in Nordrhein-Westfalen hat in Essen im Stadtteil Steele eröffnet. Mehr als 60 Marktstände und eine Bühne locken dort seit diesem Donnerstag zum vorweihnachtlichen Bummel und Glühweinschlürfen so früh wie sonst nirgendwo im Bundesland. Für die ersten Weihnachtsmarktbesucher am Abend gab es dann gleich Musik aus prominenter Kehle: Der Schlagersänger und Trompeter Stefan Mross trat auf der Bühne des Weihnachtsmarktes auf. Für den weiteren Abend steht noch ein Auftritt von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschak auf dem Programm.

Der Steeler Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr zum 47. Mal statt. Mitte November kommen größere Märkte dazu: So öffnet etwa Duisburg am 16. November, tags drauf ziehen zum Beispiel Essen, Haan, Ratingen, Remscheid und Stolberg nach.

Informationen zum Steeler Weihnachtsmarkt bei Facebook