Bei Straßenbauarbeiten ist in Essen eine Gasleitung beschädigt worden. In dem betroffenen Straßenzug seien mehrere Wohnungen evakuiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Da das Gas draußen austrete, bestehe zwar keine akute Explosionsgefahr, wohl aber die einer Stichflamme, sollte sich das Gas entzünden.