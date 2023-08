Nach dem Versuch, eine 17-Jährige in Essen mit K.o.-Tropfen zu betäuben, hat die Polizei am Wochenende einen Mann festgenommen. Der 18-Jährige hatte in der Nacht auf Samstag in einem Club ein Pulver in ein Getränkeglas gekippt. Die junge Frau hatte das aber beobachtet und den Mann zur Rede gestellt. Der Sicherheitsdienst hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchungen fanden die Beamten drei Hartkapseln mit Medikamenten in seiner Unterhose. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.