Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Essen einen E-Scooter in eine Bahn-Oberleitung geworfen. Wenig später ist eine S-Bahn der Linie 1 an der Haltestelle Essen-West mit ihrem Stromabnehmer in den Elektroroller geraten und beschädigt worden, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der defekte Stromabnehmer des Zuges musste im Hauptbahnhof Essen ausgetauscht werden. Reisende seien laut Mitteilung nicht verletzt worden.