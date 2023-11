Eine lautstarke Auseinandersetzung, bei der mutmaßlich mehrere Schüsse abgefeuert wurden, hat am Freitagabend in Essen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Dies teilte die Polizei Essen am Sonntagmorgen mit. Ungefähr 20 Menschen hätten sich am Freitagabend vor einem Mehrfamilienhaus versammelt, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Zehn von ihnen hätten sich daraufhin gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft, um in eine Wohnung vorzudringen. Dabei soll eine Person auf der Straße mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft gefeuert haben.