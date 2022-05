Nach einem Streit ist in der Essener Innenstadt am Dienstag ein Jugendlicher mit einem Messer schwer verletzt worden. Gesucht werde ein 20 bis 25 Jahre alter Mann mit rötlichen Haaren und gleichfarbigem Bart, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche habe sich in einer Gruppe mit fünf bis sechs Personen am Burgplatz in der Innenstadt aufgehalten, als sich die Tat ereignete. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Um 14.18 Uhr wurde die Polizei alarmiert.