Ein Streit unter Kindern hat in Essen einen Massentumult ausgelöst. Ein 20-Jähriger sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Essen. Zudem habe es vier Leichtverletzte gegeben. Am Samstagabend seien Notrufe eingegangen, denen zufolge etwa 80 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen seien. «Wir haben viele Einsatzkräfte zusammengezogen, um die Lager zu trennen und den Sachverhalt zu klären.» Ausgangspunkt war nach ersten Erkenntnissen ein Streit unter Kindern. «Im weiteren Verlauf haben sich vermutlich Familienangehörige eingemischt und dann ist es hochgekocht.»