Bei einem heftigen Unwetter ist am Montagnachmittag in Essen ein 56-jähriger Mann vom Blitz getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Er musste noch am Unglücksort vom Rettungsdienst wiederbelebt werden, wie die Feuerwehr der Ruhrgebietsstadt mitteilte. Danach wurde der 56-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Gewitterzellen hatten laut Feuerwehr am Montagnachmittag in Essen für eine hohe Blitzintensität und Starkregen gesorgt. Das habe auch zu zahlreichen vollgelaufenen Kellern geführt.