Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat auf allen Ebenen einen Abbau von Bürokratie gefordert - von der EU über die Mitgliedsstaaten bis in die Kommunen. "Wir müssen mehr Tempo machen bei der Genehmigung von industriellen Anlagen, bei der Genehmigung von Netzen, Ausbau der erneuerbaren Energien und generell unseren Staat entlasten von immer, immer mehr Bürokratie", sagte Wüst am Donnerstag vor Beginn der Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer mit EU-Kommissaren in Brüssel.