Mehrere Tausend Fans haben die Mannschaft von Bayer Leverkusen auf das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) eingestimmt. Mit lautstarken Gesängen und zahlreichen Bengalos wurde der Bus des Fußball-Bundesligisten vor dem Anpfiff in Leverkusen empfangen.

Der Leverkusener Fan-Dachverband "Nordkurve 12" hatte das Zusammentreffen organisiert. Zuvor hatte es einen Streit um die geplante Versammlung gegeben. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hatte am Mittwoch eine Verfügung der Polizei bestätigt, den Ort der Versammlung aus Sicherheitsgründen zu verschieben. Zuvor wollten die Fußball-Fans vom Friedrich-Ebert-Platz in Richtung Stadion ziehen. Da dieser der offizielle Treffpunkt der Roma-Fans war, starteten sie stattdessen in der Fußgängerzone im Stadtteil Opladen.

Leverkusen muss im Rückspiel die 0:1-Niederlage in Rom wettmachen, um noch ins Endspiel der Europa League einzuziehen.

