Xabi Alonso hat den bisher größten Sieg seiner jungen Trainer-Karriere eher verhalten bejubelt. "Wir hatten keine Zeit zu feiern", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen am Freitagfrüh in Monaco: "Meine Familie war hier, wir haben diesen schönen Moment geteilt. Aber jetzt bin ich schon wieder fokussiert auf die Arbeit." Mit seinem Team trainiert Alonso am Freitag noch im Fürstentum, erst am Samstagmittag geht der Flieger nach Basel. Am Sonntag steht das nächste Liga-Spiel beim SC Freiburg an.

Sportchef Simon Rolfes sprach dem Coach nach dem Erreichen des Achtelfinales in der Europa League durch einen Sieg im Elfmeter-Krimi bei der AS Monaco aber den größten Anteil an diesem Erfolg zu. "Xabi hat viel Kritik bekommen nach dem Wochenende, weil er so viel gewechselt hat", sagte Rolfes mit Blick auf das 2:3 gegen Mainz in der Liga nach sechs personellen Wechseln: "Aber hätte er das nicht gemacht, wären wir hier nicht weitergekommen. Deswegen war es auch ein Sieg von ihm."

Alonso wollte dieses Lob nicht. "Es ist ein Unterschied, solche Spiele als Spieler und als Trainer zu erleben", sagte der 41-Jährige aber: "Natürlich habe ich den Moment mit meinen Spielern genossen. Ich war glücklich für sie, dass sie diesen Moment kreiert haben. Natürlich bin ich stolz, und wir dürfen diesen Moment auch genießen. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns."

