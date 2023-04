Moussa Diaby ist europaweit begehrt. Deshalb ist ein Wechsel im Sommer wahrscheinlich. Auch wenn der französische Flügelstürmer die aktuelle Phase mit Bayer Leverkusen genießt.

Flügelstürmer Moussa Diaby glaubt mit Bayer Leverkusen in der Endphase der Saison an große Ziele. Ein Bekenntnis zu einer Zukunft beim Fußball-Bundesligisten hat der französische Nationalspieler aber nicht abgegeben. "Wir haben die Spieler, um die Europa League zu gewinnen", sagte Diaby vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL): "Und die Mannschaft kann auch noch den vierten Platz und die Champions League erreichen. Aber wir müssen Schritt für Schritt gehen."

Nach zuletzt sieben Pflichtspielsiegen in Folge ist Leverkusen nach dem 27. Spieltag Sechster in der Bundesliga. Platz vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde, ist nur noch fünf Punkte entfernt. Der Aufschwung nach der schwachen Hinrunde lag nicht zuletzt an Diaby, der neun Tore erzielte und sieben vorbereitete. Im Europacup kommen vier Treffer und eine Vorlage dazu. "Jetzt sehen wir das echte Gesicht von Bayer Leverkusen", sagte der 23-Jährige, der die WM in Katar zwar verpasste, aber in den März-Länderspielen von Vize-Weltmeister Frankreich eingesetzt wurde. Die aktuelle Siegesserie sei "eine unvergessliche Erfahrung für das Team".

Dass ihn all die positiven Erlebnisse dazu bringen, seinen bis 2025 laufenden Vertrag mindestens zu erfüllen, erscheint jedoch fraglich. Auf Fragen, ob ein Europacup-Sieg oder eine Champions-League-Teilnahme ihn zum Bleiben bewegen könnten, antwortete Diaby ausweichend. "Es macht immer Spaß, wenn viele Clubs an einem interessiert sind", sagte er: "Aber die Saison ist noch nicht zu Ende. Im Moment fokussiere ich mich auf Leverkusen."

Interesse an Diaby soll vor allem sein Ex-Club Paris Saint-Germain haben. Aber auch der FC Arsenal, Newcastle United oder Clubs aus Italien sollen an ihm interessiert sein. Bei einer Ablöse im hohen zweistelligen Millionen-Bereich würde Bayer wohl einen Verkauf erwägen.

