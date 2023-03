Bayer Leverkusen hat das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den ungarischen Meister Ferencváros Budapest mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Tore für den Fußball-Bundesligisten erzielte am Donnerstagabend Kerem Demirbay in der zehnten Minute und Edmond Tapsoba (86.). Für den achten Einzug ins Viertelfinale eines Europapokals legte das Team von Trainer Xabi Alonso einen guten Grundstein. Die Werks-Elf muss sich dennoch steigern, denn für das Rückspiel in einer Woche zieht der 33-malige ungarische Meister extra in die fast 70.000 Zuschauer fassende Puskas-Arena um, in der am 31. Mai auch das Endspiel stattfindet. Über 50.000 Tickets sind bereits für das Rückspiel verkauft worden. Zuletzt stand Bayer, das 1988 den UEFA-Cup gewann und 2002 im Champions-League-Finale war, 2020 in der Europa League unter den besten Acht. Inter Mailand war damals Endstation.