Die Telekom Baskets Bonn haben ihre Chance auf den Halbfinaleinzug in der Basketball Champions League gewahrt. Am Dienstag gewann der Bundesligist mit 76:66 (41:28) beim französischen Club SIG Strasbourg und erzwang nach der Heimniederlage vor einer Woche eine entscheidende dritte Viertelfinalpartie. Mit einem Sieg am 19. April würden die Bonner ins Halbfinale des Europapokals einziehen.