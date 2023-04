Eine 78-jährige Radfahrerin ist in Euskirchen bei dem Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Die Seniorin habe nach ersten Erkenntnissen dem Wagen am Samstagnachmittag auf einer Kreuzung mit ihrem Pedelec die Vorfahrt genommen, teilte die Euskirchener Polizei mit. Kurz darauf sei die Radfahrerin in einem Krankenhaus gestorben. Die 53-jährige Autofahrerin habe einen Schock erlitten. Während des Einsatzes war die Unfallstelle nach Angaben der Polizei vollständig gesperrt.