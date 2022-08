Wenig Erfolg hatte ein Mann am Samstag beim Ausrauben eines Autos in Euskirchen: Zwanzig Euro und ein paar Kugelschreiber konnte er erbeuten, bevor er von dem Fahrzeugbesitzer überrascht wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Ganze endete glücklicherweise gewaltfrei: Der Mann verlies wie vom Fahrzeugbesitzer gefordert die Rückbank des Autos. Dann flüchtete er zu Fuß. Der 36-Jährige wurde kurze Zeit später von den Polizeibeamten festgenommen.