Die Evangelische Kirche errichtet in Bochum eine Hochschule für Kirchenmusik. Darin würden die bisher in Herford gelehrte klassische Kirchenmusik und die bisher in Witten vermittelte neue Kirchenmusik zusammengeführt, teilte die Evangelische Kirche in Westfalen am Donnerstag mit. Die Kombination beider Richtungen - Klassik und Pop - sei einmalig in der Kirchenmusiklandschaft. Man verspreche sich davon eine gegenseitige Inspiration.

Der Hochschulneubau am Campus der Evangelischen Hochschule in Bochum soll gut 14 Millionen Euro kosten und zum Wintersemester 2026/27 in Betrieb gehen. "Diese neue Hochschule wird ein Projekt mit Strahlkraft sein - und das weit über Westfalen hinaus", sagte Präses Annette Kurschus.

Pressemitteilung