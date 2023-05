Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat seinen ehemaligen Mitspieler Jonas Hector nach dessen Karriereende gewürdigt. "Die Außenverteidigersuche ist ja bis heute ein großes Thema. In der Zeit, in der ich in der Nationalmannschaft war, war er in meinen Augen der beste Linksverteidiger, mit dem ich bei der Nationalmannschaft gespielt habe", sagte Kroos im Podcast "Einfach mal Luppen", den er zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos aufnimmt. "Du wusstest, was du kriegst von ihm. Da war er wirklich der, mit dem ich am liebsten zusammengespielt habe. Immer eine solide Leistung, egal gegen wen."

Hector, seit 2010 beim 1. FC Köln, hatte beim 1:2 gegen den FC Bayern München im letzten Spiel der Bundesliga-Saison am Samstag seine Karriere beendet - und das an seinem 33. Geburtstag. Mit Deutschland gewann der Linksfuß 2017 den Confed-Cup und bestritt zwischen 2014 und 2019 insgesamt 43 Länderspiele. Seine Karriere in der DFB-Auswahl beendete er auf eigenen Wunsch. "Ich bin mir sehr sicher, dass er ein Typ ist, der jetzt nicht irgendwo in ein Loch fällt", sagte Toni Kroos. "Er wird alles vorbereitet haben."