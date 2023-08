Nach dem mutmaßlichen Mordanschlag auf Einsatzkräfte durch eine Explosion in einem Ratinger Hochhaus sind 700.000 Euro Spenden für die Verletzten eingegangen. Die Ratinger Feuerwehr dankte am Mittwoch für die Welle der Hilfsbereitschaft aus nah und fern. Eine Ethikkommission habe nun darüber entschieden, wie das Geld an die neun Schwerverletzten ausgezahlt wird.