Ein halbes Jahr nach einer schweren Explosion in einem Haus in Eschweiler hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen 13-fachen versuchten Mordes erhoben. Die Anklage sei zugestellt worden, bestätigte das Landgericht in Aachen am Montag. Zwei Männer im Alter von 22 und 56 Jahren sollen die Detonation verursacht haben, um die Versicherungssumme für ihr in dem Haus befindliches Geschäft zu kassieren.