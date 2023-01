Männer in Schutzanzügen tragen einen Karton aus dem Haus in dem ein Anti-Terror-Einsatz stattfand. Foto

Bei der Durchsuchung im Ruhrgebiet wegen eines möglicherweise geplanten islamistisch motivierten Anschlags haben Ermittler Speichermedien in der Wohnung des Verdächtigen sichergestellt. Diese müssten nun ausgewertet werden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag.

Giftstoffe, die sich der 32-Jährige für einen Anschlag beschafft haben soll, fanden die Ermittler bei der Durchsuchung in der Nacht zum Sonntag in Castrop-Rauxel dagegen nicht. Der Mann wurde festgenommen, er wird der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben dazu, wie konkret mögliche Anschlagspläne waren und was ein mögliches Ziel gewesen wäre.