Beamte des Bundeskriminalamts haben in Essen einen mutmaßlichen IS-Kämpfer festgenommen. Wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, ist der Syrer dringend der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verdächtig. Der Mann soll sich Ende 2013 in Syrien dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben. Er habe einer IS-Kampfeinheit angehört, die gegnerische Kämpfer und andere missliebige Personen entführt und hingerichtet habe.