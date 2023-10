Die Polizei hat eine Veranstaltung von mutmaßlichen Anhängern der rechten Szene in Gelsenkirchen beendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich am Samstagabend etwa 80 Personen in einem Vereinsheim einer Kleingartenanlage zu einem Konzert versammelt. "Wir haben das Konzert unterbrochen", sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort.