Bei der Razzia gegen die rechtsextremistische Vereinigung "Die Artgemeinschaft" in mehreren Bundesländern sind in Nordrhein-Westfalen Gebäude in Essen, Oberhausen und Porta Westfalica durchsucht worden. "Rassismus und Antisemitismus sind die Glaubensinhalte dieses Vereins", sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. "Die Artgemeinschaft verbreitet unter dem Deckmantel eines pseudoreligiösen germanischen Götterglaubens ein Menschenbild, das gegen die Menschenwürde verstößt." Es waren 80 Beamte im Einsatz.

Die "Neonazi-Vereinigung" habe versucht, mit ihrer Ideologie auch Kinder zu erreichen. "Der Staat wehrt sich, wir lassen so etwas nicht zu." Der Verein wurde verboten. Am Mittwochmorgen hatten die Ermittler von Bund und Ländern losgeschlagen und nach Angaben des Bundesinnenministeriums 26 Wohnungen von 39 Mitgliedern sowie Räume des Vereins "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" in 12 Bundesländern durchsucht.