Mobile Schwimmcontainer sollen in Nordrhein-Westfalen helfen, Kinder auch dort ans Wasser zu gewöhnen, wo keine oder keine ausreichenden Poolflächen vorhanden sind. Geplant ist zunächst, in jedem der fünf Regierungsbezirke einen Poolcontainer mit einer Mindestlänge von zwölf mal drei Metern einzusetzen. Das geht aus einem Bericht von Sport-Staatssekretärin Andrea Milz für die Sitzung des Fachausschusses am Dienstag im Düsseldorfer Landtag hervor.