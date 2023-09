Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Bochum einen Geldautomaten gesprengt. Auch die Fassade der Bankfiliale, an der der Automat war, sei bei der Explosion beschädigt worden, teilte die Polizei Dortmund mit. Die beiden Täter seien anschließend mit einem Roller vom Tatort geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Eine Fahndung der Polizei habe nicht zum Erfolg geführt. Ob die Unbekannten Beute machen konnten, war zunächst unklar.