Nach einem heftigen Frontalzusammenstoß zweier Autos in Herne sucht die Polizei nach mehreren Unfallflüchtigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein junger Autofahrer, sei nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mit seinem Beifahrer und einem Mädchen ausgestiegen und habe die beiden Männer in dem anderen Unfallwagen schwer verletzt zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Wegen der hohen Aufprallgeschwindigkeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass die drei unbekannten Flüchtigen ebenfalls schwer verletzt sind.