Der Autozulieferer Hella hat seine Geschäfte in den ersten neun Monaten deutlich ausgeweitet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 13 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, wie der zum französischen Autozulieferer Faurecia gehörende Konzern am Mittwoch in Lippstadt mitteilte. Werden Wechselkurse ausgeklammert, seien die Erlöse um knapp 17 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro gestiegen.