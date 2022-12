Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat am Dienstag in Nordrhein-Westfalen bei 265,5 gelegen. Das ging aus den vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen hervor. Binnen 24 Stunden seien 14 996 bestätigte neue Fälle hinzugekommen und 49 Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW 233,7 betragen. Vier Wochen vorher war ein Wert von 268,8 gemeldet worden.